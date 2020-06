Piazza Settembrini, quasi pronta la nuova cancellata

«Dopo anni di mie richieste e della Lega, prima in consiglio municipale e in seguito in consiglio comunale, piazza Settembrini avrà finalmente una cancellata. Ad annunciarlo è Davide Rossi, consigliere comunale della Lega.

«Entro il 15 luglio - spiega Rossi - verrà completato il lavoro atteso da anni, che servirà a ridare decoro e tranquillità ai numerosi residenti e commercianti. Una soluzione che consentirà di fare da deterrente ai numerosi bivacchi e spacci che hanno creato diverse problematiche nel quartiere».

«Voglio ringraziare - conclude Rossi - gli assessori Garassino e Piciocchi per avere finalmente dato seguito a questa richiesta fornendo una soluzione a residenti e attività commerciali».