Davagna, incendio e rissa nel borgo disabitato

La chiamata è arrivata alla centrale dei vigili del Fuoco lunedì sera, 27 agosto, intorno alle 21.30. «Venite qui sta bruciando tutto». E una squadra si è messa in marcia per raggiungere Canate di Marsiglia, paese disabitato dell'entroterra di Genova.

In supporto ai pompieri sono partiti anche i volontari del Soccorso Alpino che, dopo ore di cammino, hanno raggiunto il borgo fantasma sulle alture di Davagna. Una volta arrivati sul posto i soccorritori hanno saputo che c'era stata una rissa tra vicini di casa e hanno chiesto l'intervento dei carabinieri.

I militari di Chiavari hanno portato via l'uomo mentre un'infermiera de Cnsas ha curato le contusioni della donna. All’arrivo della guardia medica e della croce di Davagna è stato valutato dal medico che la ferita non fosse in condizioni gravi e che un trasporto con barella portantina in una zona molto impervia di notte sarebbe stato troppo lungo e pericoloso.

Si è deciso quindi di aspettare le prime luci del giorno e poco dopo le 8 di questa mattina la donna è stata recuperata dall'elicottero dei vigili del Fuoco e trasportata all'ospedale.