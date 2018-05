Incidente nei boschi, operaio schiacciato dall'escavatore

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì a Campomorone, dove un uomo è stato schiacciato dall’escavatore che stava manovrando e che si è ribaltato.

L’episodio si è verificato poco dopo le 14 una zona boscosa di Santo Stefano di Larvego, piccola frazione di Campomorone: l’uomo, bloccato sotto il mezzo pesante, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco, che hanno usato dei cuscini gonfiati con aria compressa per sollevare l’escavatore e liberarlo.

Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, con il personale sanitario che si è calato dall’alto per assicurare il ferito alla barella e poi caricarlo sull’elicottero per trasportarlo al San Martino: arrivato in codice rosso, l’operaio è stato immediatamente ricoverato e portato in sala operatoria per una brutta frattura alla gamba. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Restano da chiarire le cause dell’incidente.