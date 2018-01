Campomorone, incendio nell'ex saliera: evacuate 5 famiglie

Notte di fiamme e paura a Campomorone per un violento incendio scoppiato nell’ex saliera di via Gavino. Le fiamme sono divampate nel sottotetto e hanno rapidamente avvolto gli ultimi piani dell’edificio, costringendo due famiglie a lasciare i loro appartamenti nel cuore della notte per mettersi al sicuro in strada.

A dare l’allarme, intorno alle 23, è stato un addetto alla vigilanza della VCB Securitas, Alessandro Demicheli, che rientrando dal turno di lavoro ha notato le fiamme e chiamato i carabinieri della stazione locale. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con l’autoscala, che hanno fatto evacuare altre tre famiglie residenti nell’edificio e iniziato le operazioni di spegnimento e bonifica, proseguite tutte la notte e ancora in corso alle prime ore della mattinata.

Presenti anche i mezzi della Croce Rossa di Campomorone, anche se non risultano feriti né intossicati. La via è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.