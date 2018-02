Incendio di Campomorone, l'inquilino scomparso si è presentato dai carabinieri

Svolta nella vicenda dell'incendio, che venerdì scorso ha interessato l'ex saliera di Campomorone, costringendo i residenti di un appartamento adiacente a lasciare la loro casa. L'uomo, originario di Haiti, sospettato di aver appiccato il rogo, si è presentato dai carabinieri e nelle prossime ore verrà interrogato.

Poco dopo l'incendio si era allontanato, facendo perdere le sue tracce, per poi farsi vivo telefonicamente coi carabinieri, dichiarando la disponibilità a tornare per chiarire la sua posione. A quanto risulta, l'uomo vive nell'appartamento che è stato evacuato e sta vivendo un momento non facile a causa della separazione dalla moglie.

L'haitiano si è presentato dai carabinieri insieme al suo legale.