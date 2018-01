Incendio a Campomorone, indagato un inquilino

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo sull’incendio divampato venerdì notte nei locali dell’ex saliera di Campomorone, in via Gavino. Al momento sul registro degli indagati risulta iscritto uno degli inquilini del palazzo, un cittadino haitiano risultato irreperibile da subito dopo l’incendio.

L’uomo avrebbe contattato telefonicamente i carabinieri che da venerdì notte lo stanno cercando per chiarire che non starebbe fuggendo, e di essere pronto a tornare a Campomorone per spiegare la sua situazione. Stando a quanto accertato dai militari, sarebbe alle prese con la difficile separazione dalla moglie, cui è anche stato affidato il figlio di pochi anni.

Il rogo nell'ex saliera è divampato, per ragioni ancora da chiarire, poco prima della mezzanotte di venerdì nel sottotetto dell'edificio. All'interno dormivano diverse famiglie, di cui una con figli piccoli, che hanno dovuto precipitosamente lasciare le loro abitazioni per mettersi in salvo in strada. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte, e i danni sono stati ingenti: il palazzo è stato dichiarato inagibile, e i residenti sono stati costretti a trovare altre sistemazioni da amici e parenti, in molti casi senza oggetti personali.