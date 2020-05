Furto in chiesa, 'ripulite' due cassette per le offerte

I carabinieri della stazione di Campomorone hanno avviato indagini a proposito di un furto, denunciato dal parroco della chiesa di San Bernardo. Ignoti ladri si sono introdotti in chiesa e hanno asportato il contenuto di due cassette per le offerte, stimato in 30 euro circa.

La data del furto non è chiara poiché la chiesa è rimasta chiusa alcuni giorni, interessata da alcuni piccoli lavori di manutenzione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini dei carabinieri sono complicate dal fatto che la zona non è coperta da telecamere di videosorveglianza.