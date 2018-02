Campomorone, furto in appartamento: bottino da 15mila euro

Ancora abitazioni prese di mira dai ladri nell’entroterra genovese: questa volta i topi d’appartamento hanno colpito a Campomorone, dove sono riusciti a fuggire con un bottino di circa 15mila euro.

Il colpo è stato messo a segno in un’abitazione di via della Libertà presumibilmente tra il 5 e il 6 febbraio scorsi, giorni in cui il proprietario era assente. Al suo ritorno, giovedì, ha trovato le stanze a soqquadro e si è subito accorto della mancanza di contanti e gioielli.

L’uomo si è quindi rivolto ai carabinieri di Campomorone, quantificando il bottino in circa 15mila euro. Indagini sono ora in corso per risalire all’identità dei ladri.