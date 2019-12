Campomorone, transito vietato ai tir per due ore al giorno

La settimana in val Polcevera è iniziata sulla stessa falsariga del weekend appena trascorso, ovvero all'insegna del traffico e delle code fra Campomorone e Pontedecimo. A complicare ulteriormente la situazione di una viabilità già difficile è subentrata la nuova chiusura del bypass ponti nuovi di via Campomorone a causa dell'aggravarsi della fessurazione nel muraglione a protezione della strada.

A seguito della chiusura della sp4 di Ceranesi, della frana sulla sp6 di Isoverde e alla recente chiusura del bypass, il sindaco di Campomorone Giancarlo Campora ha deciso di vietare il transito sulla viabilità comunale ai mezzi di portata superiore a 35 quintali a decorrere dalla giornata di martedì 3 dicembre 2019 e "fino a quando non si ritorni ad una situazione che assicuri ai cittadini residenti un minimo di diritto alla mobilità, alla sicurezza e alla salute".

Il divieto è in vigore dalle 6.45 alle 8.45 dal lunedì al venerdì in via Martiri della Libertà (ponte della Ferriera) e via Antonio Gavino in direzione Genova.