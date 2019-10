Coltiva marijuana nel terreno di casa: 20 piante e 1,5 chilogrammi di droga

Un uomo di 47 anni residente in via Novena a Campomorone è stato arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di una coltivazione di 20 piante di marijuana.

Le piante si trovavano in alcuni terreni di proprietà dell'uomo, nascoste in mezzo ad altra vegetazione, ma sono state notate da alcuni militari di pattuglia che, dopo aver effettuato alcuni accertamenti, hanno deciso di perquisire l'abitazione, trovando circa 1,5 chilogrammi di sostanza stupefacente, ma anche materiale utile per coltivazione, lavorazione e confezionamento, il tutto sequestrato.

Il 47enne, con precedenti di polizia, è stato arrestato ed è stato processato per direttissima nella mattinata di venerdì 5 ottobre 2019.