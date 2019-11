Muro pericolante a Campomorone, chiuso il bypass: è ancora caos traffico

Ancora brutte notizie per i residenti di Campomorone, Ceranesi e Pontedecimo, che in mattinata si sono visti chiudere il bypass realizzato all'altezza dei ponti della ferrovia per una porzione di muro pericolante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzaneto per la messa in sicurezza, e il tratto è stato chiuso in attesa del sopralluogo fissato per lunedì per verificare la stabilità muro: «Poi il Comune di Genova assumerà decisioni in merito», fanno sapere il Comune di Campomorone e quello di Ceranesi, ricordando che è proprio Tursi il proprietario della strada.

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità, già in ginocchio dopo le numerose frane che si sono verificate sul territorio dopo la violenta ondata di maltempo dei giorni scorsi: numerose le strade bloccate o chiuse, e sabato mattina le code in zona erano lunghissime.

Numerose le proteste nel dover aspettare sino a lunedì per avere notizie sulla riapertura: da tempo i cittadini della vallata lamentano le difficoltà legate al trasporto, chiedendo provvedimenti e interventi concreti per far uscire i piccoli Comuni dall'isolamento.