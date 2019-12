Campomorone: terminati i lavori, riapre il bypass

Si sono conclusi con un giorno di anticipo rispetto a quanto era stato previsto i lavori di messa in sicurezza del muraglione del 'bypass' ponti nuovi in via Campomorone.

A partire dalle ore 6 di giovedì 5 dicembre 2019 sarà dunque nuovamente attiva la circolazione veicolare.

L'assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova Pietro Piciocchi, il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo, il sindaco di Campomorone Giancarlo Campora e il sindaco di Ceranesi Emanuela Molinari, nello scusarsi per il disagio di questi giorni, ringraziano i tecnici comunali che hanno operato per garantire la riapertura della strada.