Allarme lupo a Campomorone, ma è il "cugino" domestico

Decine di segnalazioni sulla presenza di “un lupo” in zona Campomorone, quando in realtà si trattava di una bellissima (e molto affettuosa) femmina di cane lupo cecoslovacco, sfuggita al controllo dei padroni.

La storia, fortunatamente a lieto fine, l’hanno raccontata i volontari dell’Enpa, che nei giorni scorsi sono riusciti a intercettare Dana - questo il nome dell’animale - e a restituirla incolume alla sua padrona. Rassicurando allo stesso tempo i residenti di una piccola frazione di Campomorone che da qualche giorno segnalavano la presenza di un lupo vicino alle case.

«I cani di questa razza, un po' per la loro indole, un po' per la grande somiglianza col Lupo (Canis lupus) hanno bisogno di particolari attenzioni, nella loro tutela e in quella dei loro "cugini" selvatici - fanno sapere dall’Enpa - In questi giorni abbiamo ricevuto numerose telefonate di persone allarmate per la presenza di un lupo vicino alle case, naturalmente qualche testa calda già si preparava a sparare. E se, a generare l'allarme lupo, fosse stata proprio Dana?».

Difficile, infatti, che un lupo solitario venga avvistato così vicino ai centri abitati, a meno che non sia molto affamato e vada in cerca di cibo. In Liguria i lupi - la cui presenza è stata ormai accertata - tendono a rimanere in piccoli branchi stanziali sul territorio. Accade che gli esemplari già giovani vengano scacciati dalla coppia dominante, ma soltanto per andare in cerca di un nuovo territorio libero e occuparlo.