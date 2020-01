È di Campo Ligure il primo maschietto nato in Liguria nel 2020

È nato a Campo Ligure il primo giorno del 2020 il primo maschietto nato in Liguria.

Il piccolo si chiama Tabbaa, e sia lui sia la mamma sono in salute e pronti ad affrontare la nuova vita insieme inaugurando anche l’inizio del nuovo decennio: a comunicarlo è stato il Comune di Campo Ligure, che nei giorni scorsi ha dato il benvenuto a un altro neonato, il secondo cittadino campese nato nel 2020.

Si tratta di una lieta notizia per il piccolo comune della Valle Stura, che dalla fine di ottobre lotta contro i danni provocati dall’ondata di maltempo e con tutte le difficoltà legate alla viabilità, complici le tante frane e prima la chiusura di due viadotti dell’A26 e poi il crollo di parte della volta della galleria Berté, sempre in A26. A queste problematiche si somma poi il progressivo depopolamento dell’entroterra in una regione in cui la percentuale di anziani è notoriamente molto alta: nel 2018 sono stati poco più di 9mila i nuovi nati, contro gli oltre 22mila decessi.

Tornando a Campo Ligure, nel 2018 sono stati 13 i bimbi nati da famiglie residenti. Al 31 dicembre 2018, e dunque poco più di un anno fa, la popolazione era di 2.854 persone.