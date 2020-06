Campo Ligure, trovato ordigno bellico lungo la linea ferroviaria

Un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato trovato all’altezza del ponte della stazione, a Campo Ligure.

Il ritrovamento è avvenuto domenica, e la linea ferroviaria è stata temporaneamente bloccata per consistere l’ispezione da parte degli artificieri dell’esercito. Si tratta di un ordigno da 1000 libbre (453 kg), presumibilmente sganciato da aereo statunitense.

Il dispositivo è stato messo in sicurezza, ed è stata predisposta una sorveglianza 24 ore su 24 da parte delle forze dell’ordine. Al termine dell’ispezione i treni hanno ripreso a circolare normalmente, e per le 12 di lunedì mattina è stato convocato un incontro in Prefettura alla presenza del sindaco di Campo Ligure per valutare tempi e soluzioni dell'operazione di recupero.