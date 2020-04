Boschi in fiamme a Campo Ligure, notte di lavoro per i vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato la scorsa notte nei boschi di Campo Ligure, nell'entroterra genovese, tenendo impegnati sino a mattinata inoltrata i vigili del fuoco.

Le fiamme sono divampate nella boscaglia che sovrasta via della Giustina: l'allarme è scattato intorno alle 23, e sul posto sono intervenute diverse squadre per spegnerle e mettere in sicurezza l'area.

Nessuno è rimasto ferito e non si registrano danni ad abitazioni, ma il fronte delli'incendio si è allargato rapidamente e intorno alle 10 di mercoledì mattina alcuni vigili del fuoco erano ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento. Da chiarire le cause, non si esclude possa trattarsi di un atto doloso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.