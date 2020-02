Campo Ligure, incendio in una cascina: quattro sfollati

Quattro persone sfollate, molta paura ma fortunatamente nessun ferito. Questo il bilancio dell’incendio divampato domenica sera a Campo Ligure, in una palazzina in via Montegrosso, in località Buzero.

L’incendio è partito, con tutta probabilità, dal camino. Intorno alle 22 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sia da Genova e da Multedo sia dal distaccamento alessandrino di Ovada, che hanno subito attaccato l’incendio, insieme con carabinieri e Croce Rossa. Difficile raggiungere l'abitazione, complice il buio e le strade strette e sterrate.

Vista la violenza dell'incendio, i quattro residenti sono stati ospitati nei locali della Croce Rossa in attesa di capire l’esatto stato dei locali. L'intervento si è concluso soltanto alle 5.30 di lunedì mattina, ma i vigili del fuoco sono riusciti a limitare le fiamme alla sola mansarda.