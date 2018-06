Campo Ligure: auto prende fuoco, conducente fugge e si salva

Momenti di panico lunedì mattina per un uomo che stava viaggiando a bordo della sua auto in via Gramsci, a Campo Ligure, e che nel giro di pochi minuti l’ha vista distrutta dalle fiamme.

Tutto è successo intorno alle 8. Stando a quando testimoniato dal conducente della vettura, una vecchia Panda, il fumo avrebbe iniziato a uscire dal cofano all’improvviso. L’uomo si è quindi fermato, è sceso e ha chiamato i Vigili del fuoco: pochi istanti e le fiamme hanno iniziato a divampare sempre più alte.

All’arrivo delle squadre, l’auto era ormai praticamente distrutta: i pompieri si sono assicurati che il conducente stesse bene, poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Sul posto anche i carabinieri, che si sono occupati di gestire il traffico.