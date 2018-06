Vendono bici rubate a una donna, lei le mette online: denunciati in tre

Hanno venduto due biciclette rubate a un 70enne lo scorso marzo a una donna, che le ha a sua volta messe in vendita online, dove sono state riconosciute.

Per questo motivo tre giovani sono stati denunciati dai carabinieri di Campo Ligure: si tratta di un 25enne e un 26enne, ritenuti responsabili di ricettazione per avere venduto due biciclette rubate, e di una ventenne che le ha comprate da loro e poi le ha rimesse in vendita su in sito di annunci.

Proprio sul sito le ha riconosciute il proprietario, che ha segnalato il fatto ai carabinieri. Anche per la ventenne, dunque, è scattata la denuncia, questa volta per "incauti acquisto".