Ordigno a Campo Ligure, due vallate in allerta per la maxi evacuazione

Due vallate - la val Varenna e la valle Stura - in allerta in vista di domenica 12 luglio, giorno in cui l’ordigno ritrovato a metà giugno sotto il ponte della ferrovia, a Campo Ligure.

Le operazioni per la rimozione e il “disinnesco” della bomba sono fissate per la prima mattinata, orario in cui inizierà l’evacuazione di 1.500 residenti in via precauzionale e lo stop ai traporti. L’ordigno verrà portato nella cava Pian di Carlo, in val Varenna, dove non verrà fatto brillare, ma (stando alle ultime informazioni) verrà smontato e il contenuto bruciato per evitare un’esplosione che avrebbe causato un piccolo sisma e avrebbe potuto rivelarsi troppo rischiosa.

A oggi l’area coinvolta è stata suddivisa in zona rossa, quella con un raggio dall’ordigno di 660 metri, e in zona gialla, quella con un raggio dall’ordigno di 1.820 metri. Il cronoprogramma preparato dal Comune di Campo Ligure in collaborazione con Prefettura e forze dell’ordine prevede che la maxi operazione inizia alle 6.30 con la sistemazione delle persone ricoverate in rsa in ospedale e via via l’evacuazione di tutti gli altri residenti interessati, manovra che dovrebbe concludersi intorno alle 10.

Sino al pomeriggio, i cittadini potranno usufruire delle aree accoglienza allestite a Rossiglione e a Masone, con una settantina tra uomini della Protezione Civile, della Croce Rossa e delle forze dell’ordine a fornire assistenza e supporto e a presidiare non solo le zone in cui sarà presente la popolazione, ma anche i varchi di accesso e le case evacuate per prevenire episodi di sciacallaggio, in quest’ultimo caso con droni forniti da Croce Rossa e Vigili del fuoco.

Durante le operazioni di spostamento e disinnesco della bomba sarà bloccato sia il traffico su un tratto dell'autostrada A26 sia la linea ferroviaria Ovada-Genova (e viceversa) e la statale 456 del Turchino. A coordinare l’intera operazione il sindaco di Campo Ligure, che nelle ultime settimane ha aggiornato costantemente i residenti sull’andamento del piano.