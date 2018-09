Tre spacciatori arrestati in via del Campo

Nella giornata di ieri in via Del Campo, nel corso di un predisposto servizio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti tre cittadini nigeriani.

Due, un 19enne residente a Crotone e un 32enne, residente a Genova, poiché, entrambi hanno ceduto 2,7 grammi di marijuana in cambio di 10 euro, a un acquirente segnalato alla locale Prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione personale il 19enne è stato trovato in possesso di altri 53,6 grammi di marijuana.

Il terzo, un 28enne senza fissa dimora, è stato arrestato per aver ceduto 0,4 grammi di eroina in cambio di 20 euro a un ragazzo 21enne. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. I tre stranieri sono stati trattenuti in attesa del rito per direttissima previsto per questa mattina.