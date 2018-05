Doppia evasione in una settimana, 77enne ancora in manette

Un 77enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia, era stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione Maddalena lo scorso 17 maggio, a seguito di un ordine di carcerazione emesso dalla locale autorità giudiziaria poiché chiamato a scontare la pena di 1 anno, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per reati vari.

Il giorno seguente, sorpreso dai militari al di fuori della propria abitazione, era stato arrestato per evasione dal regime della detenzione domiciliare. Ieri, il 77enne è stato nuovamente arrestato per evasione, essendo stato fermato da una pattuglia in via del Campo.