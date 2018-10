Campi, sgomberato accampamento abusivo

Gli agenti della Municipale insieme con gli uomini di Amiu sono intervenuti lunedì mattina in salita Cappuccini, a Campi, per lo sgombero di un campo nomadi abusivo poco distante dall’area industriale.

Nel campo risiedevano diverse famiglie, tutte di nazionalità romena, ed erano presenti anche minori. Sono quindi intervenuti anche i servizi sociali per la presa in carico dei bambini, mentre gli adulti sono stati trasferiti in strutture convenzionate con il Comune in attesa di una nuova sistemazione.

Ai mezzi di Amiu è stato invece affidato il compito di bonificare l'area e rimuovere i resti dell'accampamento. Sul posto anche le volanti della questura a supporto delle operazioni.