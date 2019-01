Campi, 36enne presa a pugni e rapinata per strada

Avvicinata in strada da un uomo che ha finto di volerle chiedere una moneta, colpita con diversi pugni e derubata della borsa: è successo sabato 5 gennaio a una donna di 36 anni originaria dell'Ecuador che stava camminando in zona Campi, e che è stata costretta ad andare in ospedale per farsi medicare.

Stando a quanto denunciato dalla 36enne, originaria dell’Ecuador, tutto è successo nel giro di pochi minuti: intorno alle 17 stava camminando in via Renta Bianchi quando ha notato un uomo venirle incontro e chiederle l’elemosina. Una volta vicino, il malvivente l’avrebbe afferrata per un braccio puntando alla borsa, presa a pugni e poi sarebbe fuggito a piedi lasciandola sotto choc e dolorante in strada.

La donna è tornata a casa, ma la mattina successiva ha deciso di andare in ospedale per farsi medicare le diverse contusioni. Dimessa con 30 giorni di prognosi, ha sporto denuncia alla polizia, che ora indaga per rintracciare il rapinatore.