Campi, smantellata officina abusiva

Ancora un’officina abusiva scoperta e smantellata dalla Municipale nel ponente genovese.

Nel pomeriggio di venerdì, infatti, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un’attività sospetta in corso Perrone, a Campi, e hanno segnalato il fatto alla Municipale, che ha inviato sul posto una pattuglia del reparto ambiente.

Durante il sopralluogo è stato rinvenuto un quantitativo di rifiuti speciali non custoditi correttamente, e due lavoranti sono risultati sprovvisti del permesso di soggiorno.

La Municipale ha dunque posto sotto sequestro tutta l'area utilizzata per le riparazioni, mentre gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto nei confronti delle persone implicate come previsto dalla legge per il soggiorno illegale sul territorio dello stato.