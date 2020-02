Borseggia una donna all'interno di un negozio, arrestato

Nel pomeriggio di sabato 1 febbraio 2020 un uomo, approfittando della distrazione di una cliente, le ha sottratto dalla borsa il portafoglio, per poi allontanarsi. Il furto è avvenuto all'interno di un negozio in via Renata Bianchi a Campi.

Un familiare della vittima ha notato la scena e ha seguito il borseggiatore fino all'arrivo della pattuglia dei carabinieri della stazione di Cornigliano, che lo hanno fermato. Identificato in un 45enne di origini algerine, gravato da pregiudizi di polizia, al termine degli accertamenti è stato arrestato per furto con destrezza.

Questa mattina l'uomo è stato processato con rito direttissimo. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.