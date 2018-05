Viola la sorveglianza speciale per rubare pantaloni all'Oviesse

Un uomo di 39 anni e origini romene, con numerosi precedenti e sottoposto a sorveglianza speciale, è stato sorpreso a rubare, giovedì 17 maggio 2018 intorno alle ore 15.10, all'Oviesse di piazza Campetto nel centro storico genovese.

Furto in piazza Campetto

Il 39enne è stato notato da un addetto alla vigilanza mentre prelevava dagli scaffali due paia di pantaloni e, dopo essersi appartato nei camerini, ne usciva riponendone solo uno. L’uomo poi si è diretto verso la barriera delle casse dove è stato bloccato e trovato in possesso del capo rubato a cui aveva tagliato la placca antitaccheggio, danneggiandolo. L’uomo è stato trattenuto dal vigilante fino all’arrivo dei poliziotti dell’Upg che hanno subito constatato le generalità del ladro e la violazione degli obblighi legati alla sorveglianza speciale, tra cui l’obbligo di vivere onestamente rispettando le leggi. Il 39enne è stato quindi arrestato e segnalato per il reato di tentato furto aggravato ed è stato giudicato per direttissima.