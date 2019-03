Campasso, Amiu al lavoro per rimuovere i detriti abbandonati in strada

Dopo mesi di richieste e segnalazioni da parte di residenti e consiglieri municipali, e un sopralluogo da parte del sindaco Marco Bucci, mercoledì mattina sono stati rimossi i detriti abbandonati in strada al Campasso.

Gli uomini di Amiu sono intervenuti in via del Campasso con pale, cassonetti e furgoncini per raccogliere i detriti e liberare la strada: un’operazione molto attesa, che ha spinto numerosi residenti a chiedere l’installazione di telecamere in zona per assicurarsi che la zona non diventi ancora una volta un discarica a cielo aperto.

Come detto, il sindaco Bucci (che in mattinata ha diffuso la notizia dell’intervento) aveva partecipato a un sopralluogo al Campasso lo scorso 18 febbraio, incontrando cittadini e rappresentanti di comitati e Municipio e promettendo interventi non solo per lo smarino proveniente dal cantiere del nodo ferroviario, ma anche per il mercato ovoavicolo di via Pellegrini e per nuovi parcheggi.