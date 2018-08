Noleggia furgone e abbandona rifiuti speciali al Campasso

Per contrastare l'abbandono di rifiuti speciali in città, è stato implementato il sistema di videosorveglianza cittadino, con la formazione di ventisette agenti dislocati in tutti i distretti territoriali di Polizia Locale e nei reparti speciali, per la visione e la gestione diretta delle immagini raccolte dalle telecamere.

Il corso per gli operatori si è tenuto nelle prime settimane del mese di luglio e lo scorso 26 ha dato il primo frutto: gli agenti del secondo distretto di polizia locale assegnati alla attività di monitoraggio del territorio hanno visto sullo schermo un abbandono di rifiuti avvenuto poco prima in via del Campasso.

Dalle immagini con il numero di targa del mezzo con cui è stato compiuto il gesto incivile gli agenti sono risaliti ai dati del proprietario, in questo caso una ditta di noleggio di materiali e veicoli per l'edilizia. Una pattuglia si è recata presso la sede del noleggio, dove è stata acquisita una copia del contratto di locazione del veicolo, che ha permesso di rintracciare il locatario, che è stato identificato e riconosciuto.

L'uomo, un marocchino residente a Genova dove è titolare di una ditta di lavori edili, è stato denunciato.