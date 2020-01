Campasso, nuovi posti auto per i residenti "sfrattati" dal cantiere dell'ex mercato

Sono partiti oggi al Campasso i lavori per l’asfaltatura dell’area parcheggi di Rfi, mentre da mercoledì sarà arriva una nuova zona di sosta riservata ai residenti per andare incontro alle esigenze di parcheggio nel periodo dei lavori di riqualificazione dell’ex mercato ovoavicolo.

La notizia è stata anticipata dall’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Pietro Piciocchi, che sabato ha effettuato un sopralluogo in zona dopo le proteste legate alla rimozione forzata delle auto in sosta nell’area di cantiere destinata al restyling dell’ex mercato. Nello specifico, sino al 21 febbraio la sosta delle auto nelle vie del Campasso, Sofonisba Anguissola, Antonio Pellegrini e Silvio Spaventa sarà riservata ai soli residenti delle vie, che dovranno esporre una fotocopia della carta di circolazione del veicolo che attesti la residenza.

Il progetto, finanziato dal Bando delle Periferie, prevede la demolizione della struttura oggi fatiscente e la costruzione di un nuovo polo, lavori che dovrebbero durare circa 4 anni e che sono stati assegnati ufficialmente, tra ritardi e burocrazia, con la firma del contratto avvenuta a dicembre 2019.

A ottobre erano stati abbattuti i capannoni lungo il muraglione ferroviario per realizzare nuovi posti auto, ma il cantiere si era poi fermato a novembre. I residenti avevano protestato per lo stallo, e la questione era approdata anche in consiglio comunale, dove l’assessore Piciocchi aveva assicurato che a partire dalla metà di gennaio il cantiere sarebbe tornato operativo.

«Abbiamo ascoltato i suggerimenti della cittadinanza per cercare di mitigare gli effetti del cantiere per la riqualificazione del mercato ovoavicolo – ha detto l’assessore Piciocchi - un'opera fondamentale destinata a cambiare il volto del Campasso, cosa di cui siamo particolarmente lieti. Faremo tutto il possibile per restare vicini ai cittadini del Campasso e per tenere conto delle loro necessità».