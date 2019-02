Campasso, residenti segnalano carrozzeria abusiva: scattano sequestro e sanzioni

Una carrozzeria completamente abusiva è stata scoperta e sequestrata dalla polizia Locale in un'area industriale dismessa di via del Campasso, nel ponente genovese.

A segnalare la presenza dell'attività illegale sono stati alcuni residenti, che hanno messo in moto le indagini degli agenti del nucleo Ambiente: nell'edificio di via del Campasso sono stati trovati diversi veicoli in fase di riparazione e un'area adibita a verniciatura non a norma, priva di impianti di filtraggio dei fumi o esalazioni prodotte dall’attività. All'esterno, gli operatori hanno trovato inoltre un cumulo di rifiuti speciali e pericolosi che avevano trasformato l'area in una sorta di discarica abusiva.

L’intera struttura è stata sequestrati, e i responsabili denunciati all’autorità giudiziaria per i reati previsti dalla parte quinta del testo unico sull’ambiente relativo alle emissioni incontrollate in atmosfera, a cui seguiranno anche le sanzioni amministrative per l’esercizio abusivo abusivo dell'attività.