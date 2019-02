Il sindaco Bucci al Campasso tra smarino, cantieri e mercato ovoavicolo

Dopo Borzoli, il Campasso: il sindaco Marco Bucci prosegue il suo tour nei quartieri, e dopo essere andato a vedere con i suoi occhi la situazione ormai insostenibile in cui vivono gli abitanti della collina di Borzoli e di Fegino, lunedì mattina si è spostato al Campasso, dove ha osservato i cumuli di smarino proveniente dal cantiere del nodo ferroviario, discusso con i residenti di parcheggi cantieri del nuovo viadotto sul Polcevera, e annunciato novità per quanto riguarda il mercato ovoavicolo di via Pellegrini.

Alla visita hanno partecipato anche il vice sindaco Stefano Balleari, l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Fanghella, e il presidente del Municipio Centro Ovest, Renato Falcidia. Bucci ha rassicurato sull’impatto che i lavori per il nuovo ponte avrà sul quartiere, smentendo eventuali progetti di demolizione dell’elicoide che collega lo svincolo di Ovest a quanto resta del Morandi, e ha annunciato che presto i cumuli di smarino verranno rimossi.

Per quanto riguarda invece il mercato ovoavicolo, oltre 3mila metri quadrati di spazi inutilizzati e abbandonati a loro stessi da decenni, il sindaco ha annunciato che nei prossimi due mesi verrà aperto il bando di gara per assegnare i lavori finanziati con il Bando delle periferie, operazione indispensabile per evitare di perdere i finanziamenti.

L’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva era stato affidato a Sviluppo Genova, che avrebbe dovuto produrre l’intera documentazione entro la fine di settembre 2017. L’idea, dopo le modifiche che hanno portato al ritardo della consegna del progetto, è di realizzare un campo sportivo, un supermercato e ricavare uno spazio per il trasferimento della materna: circa 8 milioni di euro l’investimento totale.