Insulti via Facebook, Laura Boldrini: «Querela per il consigliere FdI Campanella»

Continuano le polemiche sul video postato su Facebook da Alberto Campanella, consigliere comunale di Genova e capogruppo di Fratelli d’Italia a Tursi: dopo avere definito l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, “boldracca” in un commento a corredo della clip (girata per protesta contro la decisione di trasformare Santa Margherita Ligure nella spagnola Cartagena per ragioni di copione del film “Murder Mistery”), Campanella dovrà ora fare i conti con la querela che la stessa Boldrini ha promesso, sempre via social network.

«Questo individuo in cerca di visibilità è un avvocato, capogruppo del partito di Giorgia Meloni al Comune di Genova, tale Alberto Campanella - ha scritto l’ex presidente della Camera - Uno che storpia il nome di un’avversaria politica in modo volgare non ha argomenti ed evidentemente deve avere qualche problema con il genere femminile. In ogni caso per lui nessuna eccezione: sarà querelato. Molti haters, molte querele!».

Cosa è successo

La polemica è scoppiata dopo che Campanella, lo scorso mercoledì, ha postato un video in cui mostra alcuni cartelli scritti a mano in cui informa ironicamente Jennifer Aniston che «non sei a Cartagena, ma sei nella bellissima Santa Margherita Ligure», in riferimento alla decisione della produzione di girare alcune riprese del nuovo film Netflix (in cui l’attrice recita con Adam Sandler) nel Tigullio e di farlo diventare poi la Spagna per ragioni di copione. Una querelle che Campanella porta avanti da quanto la notizia è stata diffusa, e di cui ha più volte parlato su Facebook. Tra le persone che hanno commentato il video anche una donna che lo ha apostrofato con un «sei meglio della Boldracca coi cartelli», paragone cui Campanella ha subito replicato: «La Boldracca è pietosa».

La parole di Campanella - che ancora campeggiano sotto il post - hanno suscitato la reazione di Pd e Liberi e Uguali, che hanno chiesto al sindaco di Genova, Marco Bucci, di condannare il gesto e di prenderne le distanze. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, dal canto suo, ha usato nuovamente Facebook per ribadire di essere stato a sua volta insultato, in primis da una certa Jole Bacigalupi, segretaria del PD di Fontanabuona e consigliere comunale di Orero, la quale auspica una «giusta punizione in quanto non si può avere a rappresentare il comune di Genova un ignorante simile», e poi «dal deputato Luca Pastorino, ex Pd e ora del LeU, eletto nella circoscrizione del Tigullio, che riferisce "di insulti sessisti alla Boldrini sono stomachevoli...usando un linguaggio che è alla base delle violenze verbali che ogni giorno migliaia di donne subiscono».

Campanella ha puntato il dito anche contro gli insulti ai danni della moglie postati nei commenti, e ha anticipato l’intenzione di rivolgersi a sua volta alla magistratura.

