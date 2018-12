Ubriaco a Voltri, insulta i carabinieri: arrestato

Nel pomeriggio di lunedì 10 dicembre 2018 un equipaggio del Nucleo Radiomobile, al termine di accertamenti, ha arrestato per il reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un genovese di 35 anni, con pregiudizi di polizia.

Quest'ultimo è stato raggiunto da personale del 118 mentre si trovava in via Camozzini a Voltri in evidente stato di ebbrezza ed è stato trasportato presso l'ospedale Evangelico di Voltri, dove ha opposto attiva resistenza, oltraggiando i carabinieri intervenuti.