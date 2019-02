I Chicos Mambo annullano l'esibizione a Camogli dopo il furto dei costumi di scena

Erano preziosi abiti di scena che arrivavano dalle mani e dalla fantasia dell'artista Petite Marie-Pierre, quelli che sono stati rubati ai Chicos Mambo qualche giorno fa.

La compagnia franco catalana, che avrebbe dovuto esibirsi al Teatro Sociale di Camogli con "Tutù" domenica 24 febbraio, è dunque stata costretta ad annullare lo spettacolo. Non solo: a meno che non vengano velocemente ritrovati gli abiti di scena, a saltare sarà tutta la tournée italiana.

Il furto è avvenuto a Milano la notte dell'11 febbraio, quando un malvivente ha rubato il furgone della compagnia con gli abiti di scena. E dunque, anziché dirigersi verso la Liguria, i Chicos Mambo hanno dovuto fare rientro a Parigi, dove hanno sede.

La compagnia tornerà in Italia non appena sarà completata la lavorazione del nuovo set di costumi, ma purtroppo il calendario del Teatro Sociale di Camogli non consente l'inserimento di una nuova data.

Gli spettatori che hanno già acquistato il biglietto in teatro saranno rimborsati al botteghino. Gli acquisti on line saranno rimborsati direttamente da Vivaticket e Happyticket.

Gli abbonati potranno recuperare il tagliando utilizzato per altro spettacolo e altra data.

I biglietti precedentemente acquistati dovranno essere presentati in biglietteria sia per i rimborsi che per le sostituzioni.