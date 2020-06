Malore fatale durante l'immersione, muore sub 60enne

Tragedia nel pomeriggio di mercoledì nelle acqua davanti a Punta Chiappa, a Camogli: un sub 60enne è morto dopo essersi sentito male durante un'immersione.

Stando alla prima ricostruzione l'uomo era in immersione sulla secca dell'Isuela, al largo di punta Chiappa, accompagnato da una scuola di diving. Sono stati proprio i compagni a dare l'allarme, e nel giro di poco tempo sul posto è intervenuta una motovedetta della Capitaneria di Porto, già in zona per vigilanza, e l'elicottero dei vigili del fuoco.

Le manovre di rianimazione sono iniziate già nel trasporto in mare verso Camogli e sono proseguite anche a terra, ma dopo 50 lunghissimi minuti ai sanitari non è rimasto altro da fare che dichiarare il decesso.