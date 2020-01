Si rompe una caviglia sul sentiero, escursionista in elicottero in ospedale

Ultimo weekend di festività di super lavoro per i Vigili del fuoco, che tra sabato e domenica hanno dedicato parecchi interventi al recupero di escursionisti che hanno approfittato del sole e del clima mite per dedicarsi alle loro passioni.

Solo nella giornata di domenica sono state diverse le uscite di pompieri e uomini del Soccorso Alpino, tra cui quella dedicata al recupero di un’escursionista 50enne che è caduta lungo il sentiero che collega San Rocco di Camogli e San Fruttuoso.

La donna, cadendo, si rotta una caviglia e si è ritrovata impossibilitata a proseguire. È stata quindi raggiunta prima dalla squadra dei vigili del fuoco di Rapallo, trasferita a Cala dell’Oro e poi assicurata a una barella per il trasporto in elicottero all’ospedale San Martino. Sempre domenica, un'altra escursione si è invece conclusa in tragedia, con la morte di un 59enne che mentre camminava all'altezza di Punta Martin si è sentito male: a nulla sono valsi i tentativi di un altro escursionista, un medico, di rianimarlo.