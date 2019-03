Camogli, ricorso al Tar contro il nuovo parcheggio

L'associazione Italia Nostra ha depositato un ricorso al Tar contro il progetto Park Scalo di Camogli. L'intento è quello di ottenere una sospensione dell'esecuzione del permesso di costruire numero 178-2015/anno 2018 rilasciato dal Responsabile dell'Area Assetto del Territorio del Comune di Camogli il 2 ottobre 2018 protocollo 22067/15, alla Novim s.r.l., con sede in Milano, avente a oggetto “Costruzione autorimessa interrata in Zona Br3 del P.R.G. Area Piazza Matteotti – Settore 1”, dell'autorizzazione paesaggistica 17/7/2017 rilasciata a Novim, e di tutti gli atti a tali provvedimenti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti, fra cui la convenzione urbanistica Rep. 17390 del 20/9/2018.

L'associazione cita la relazione illustrativa del Piano Particolareggiato d'iniziativa pubblica relativo all'Area Piazza Matteotti – Zona Br3 in cui si legge che «obiettivi primari da conseguire con il nuovo ed unico S.U.A. che interessa tutta l'area perimetrata come BR3», obiettivi che vengono così descritti: «il mantenere inalterati i caratteri morfologici del territorio; il recuperare la pedonalizzazione dell'area antistante il teatro; il voler dare un volto nuovo alla Piazza Matteotti creando una direttrice di percorso e di “visuale” dalla Stazione al punto nodale del Teatro che risulta attualmente nascosto e in posizione marginale rispetto all’attuale percorrenza».

E si precisa che «l'estensione dell'intervento a tutta l'area della zona BR3 permette inoltre alla città di “appropriarsi” di un'area (ex scalo ferroviario) attualmente utilizzata esclusivamente come parcheggio e di realizzare un parco urbano fruibile da tutta la cittadinanza e di grande aspettativa sociale trattandosi di servizio oggi carente in città. Particolare attenzione verrà posta all'inserimento di funzioni proprie di un parco urbano con la contestuale valorizzazione dell'ex magazzino delle ferrovie che verrà utilizzato per attività di interesse comune e di servizi pubblici».

A breve verrà resa nota la data della Camera di consiglio per la discussione della sospensiva.