Uccide la moglie e poi si spara

Dolore e sconcerto a Camogli dove questa mattina sono morte due persone. Si tratta di Stefano Martini e della moglie Maria Schiaffino. La tragedia è avvenuta in via Rosselli. Martini avrebbe ucciso la moglie per poi togliersi la vita. Sul posto è accorso il figlio di Martini, Roberto, allertato dal padre, che gli ha svelato l'uccisione della madre e la volontà di farla finita.

Martini, 77 anni, ex assessore comunale e notissimo commerciante nel settore ittico, era molto conosciuto a Camogli, dove, insieme alla moglie di 70 anni, conduceva una vita apparentemente senza ombre. Negli ultimi giorni è stato visto sovente in giro per la cittadina e in spiaggia, insieme alla sua compagna. Nulla avrebbe lasciato presagire quanto è accaduto questa mattina intorno alle 9.30.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno dopo la segnalazione del figlio di Martini. Purtroppo vana la presenza della Croce Verde, all'arrivo dei soccorsi Martini respirava ancora, ma è spirato poco dopo. L'arma del delitto era regolarmente detenuta dal 77enne.