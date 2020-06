Lavori in corso, niente acqua a Camogli

Interruzione idrica a Camogli nella giornata di martedì 16 giugno 2020. Niente acqua in alcune vie del Comune dalle ore 9 del mattino fino alle 17 a causa di lavori urgenti di riparazione della rete di distribuzione idrica.

Martedì 16 giugno 2020 dalle ore 9 alle 17 verrà quindi sospesa l’erogazione alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune

di Camogli:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

corso Giuseppe Mazzini (dal civ. 16 al 123)

via Jacopo Ruffini (dal civ. 12 al 34)

via Migliaro (civ. 20-21-23-27-39)

via di Mezzo

via Romana

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.