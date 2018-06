Fanale cade in spiaggia, ferita turista

Un fanale di un lampione si è staccato dal palo e si è schiantato al suolo. Sfortunatamente nella caduta ha colpito una turista che si trovava in spiaggia, come tantissime altre persone nella prima domenica soleggiata giugno. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Camogli in un tratto di arenile libero, sul posto sono intervenuti i soccorritori della croce Verde che hanno trasportato in codice giallo la ragazza all'ospedale di San Martino.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani che hanno delimitato la zona di spiaggia e il lampione in attesa dell'intervento di Enel.