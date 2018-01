La cernia è ancora viva, il cuoco la libera: la storia di Camogli fa il giro del Web

Ha dell’incredibile la storia di Marta, la cernia che è riuscita a impietosire il ristoratore che stava per metterla in fondo, eppure è successo davvero. A Camogli, per la precisione, nel ristorante di Riccardo Braghieri, ex poliziotto che nel vedere il grosso pesce muovere le branchie, ancora attaccato alla vita, ha deciso di rimetterla in acqua.

Quello che lo stesso Braghieri ha definito “un miracolo” è avvenuto lo scorso 12 gennaio, quando tra il pescato acquistato per il menù serale è comparsa anche una grossa cernia: erano le 18 circa, conferma Braghieri, e per qualche ora il pesce è rimasto nel ristorante, dimenticato, sino a quando non è arrivato il momento di cucinarlo. Ma per cuoco e brigata la sorpresa è stata immensa quando, osservandola da vicino, hanno notato le branchie aprirsi e chiudersi: la cernia, nonostante tutti i pronostici, era ancora viva. E allora Braghieri, commosso, non ci ha pensato due volte: l’ha messa in un catino con dell’acqua salata, è andato a chiamare un amico e lo ha spedito sulla spiaggia di Camogli chiedendogli di rimetterla in acqua.

Il video postato da Braghieri su Facebook

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Cosi è stato fatto. Pantaloni arrotolati alle caviglie, l’amico di Braghieri ha restituito Marta alle onde: «Alle ore 22,35 è stata liberata nel mare di Camogli - ha confermato il cuoco su Facebook condividendo una ripresa in cui si vede chiaramente il pesce ancora vivo, sistemato in una pirofila - Lei ora è in viaggio verso qualche tana.. e noi tutti contenti. Ma senza la sua tenacia e voglia di vivere non ce l’avremmo fatta... e questo vale anche per gli esseri umani».

La storia di Braghieri e di Marta ha, inevitabilmente, faccio il giro del Web, e sono stati moltissimi i commenti da parte di persone rimaste colpite dal gesto. E a chi dubitava, questionando sulle tempistiche, sulla possibilità che un pesce possa sopravvivere per così tanto tempo fuori dall’acqua e sul fatto che prima di andare in forno avrebbe dovuto essere eviscerata. A loro Braghieri ha risposto con franchezza: «Io l’ho presa alle 18 viva e alle 23 l’abbiamo liberata perché ancora viva. E questa è la semplice verità. Non mi aspettavo certo tutto questo clamore».

Allegati