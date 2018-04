Camisasca chiude, addio allo storico negozio di piazza Campetto

Un'insegna conosciuta da tutti nel centro storico: "Camisasca Sport", scritto in lettere rosse all'angolo tra piazza Campetto e salita di Scurreria. Il negozio storico di articoli sportivi chiude per sempre, dopo un'attività durata 119 anni e lascia da soli i suoi clienti affezionati che si facevano seguire dal punto vendita.

Si tratta dell'ennesima ferita inferta al commercio genovese, poco distante, infatti, in via Luccoli, abbassa la saracinesca anche un'altra insegna storica: il negozio di intimo "Nemy" e in vico Casana, il "Caffè Liberty" lascia la gestione il prossimo 10 aprile.

Sui social i clienti commentano con rammarico la notizia della chiusura dei loro punti di riferimento commerciali e temono l'ingresso di attività non locali: "Ottimo sai che bel parrucchiere cinese o un bel kebab.. La città dei miei sogni", si legge nei commenti sulla pagina Facebook di "Camisasca Sport".