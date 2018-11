Caos viabilità in porto, lunghe code in città: la situazione del traffico

Ancora una mattinata difficile per chi viaggia in auto in città: sin dalle prime ore di martedì, a causa di problemi alla viabilità in porto, si è formata una lunga fila di auto tra il casello di Genova Ovest e il varco di San Benigno.

La causa principale è l’alto numero di mezzi pesanti che stanno aspettando di entrare in porto, bloccando di fatto tutta la circolazione.

Incidenti e traffico rallentato anche a ponente

Altre code si sono registrate anche all’uscita del casello di Pegli, in particolare in via dei Reggio, per allagamento del sottopasso di via San Pacoret de Saint Bon, una situazione aggravata dalla presenza di alcune chiazze d’olio in via Multedo di Pegli.

Disagi anche a Borzoli per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante in via Borzoli, all’altezza dell'incrocio con via Lago Figoi.