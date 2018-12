Sempre più camion sulle strade della Liguria, lo conferma una ricerca

Sempre più camion in Liguria. Secondo un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro sulla base dei dati Istat il parco circolante di motrici in Liguria è composto da 2.959 unità ed è cresciuto, dal 2013 al 2017, del 9,5%. Sempre in Liguria il parco circolante di rimorchi, composto da 6.111 unità, è cresciuto del 4,3% nello stesso periodo.

Le le province liguri in cui il parco circolante di motrici è cresciuto di più dal 2013 al 2017 sono Genova (+12%) e La Spezia (+9,7%). Le province con la maggior crescita del parco circolante di rimorchi sono invece Genova (+5,8%) e Savona (+3,4%). In Italia, sempre secondo i dati più recenti disponibili, il parco circolante di motrici è composto da 172.921 unità ed è cresciuto del 15,7% rispetto al 2013, mentre il parco veicolare di rimorchi è composto da 379.126 unità ed è aumentato del 9,4% rispetto al 2013.