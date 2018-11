Cronaca Sampierdarena / A7

Camion contromano in A7, paura e multa senza feriti

Un autoarticolato ha imboccato la carreggiata in senso opposto uscendo dall'area di servizio Giovi Ovest. Fortunatamente non ha incontrato altri veicoli e, accortosi dell'errore, si è fermato in un'area di sosta