Cantiere sul Bisagno, nuovo cambio di viabilità

Proseguono anche ai tempi del coronavirus i lavori relativi al cantiere per la messa in sicurezza del Bisagno e, da giovedì 16 aprile 2020, cambia ancora la viabilità tra viale Brigata Bisagno e viale Duca d'Aosta.

Ultimata la realizzazione del nuovo impalcato in Viale Duca D’Aosta, si avvia infatti la fase di Cantiere E2. Tale fase prevede la demolizione e ricostruzione dell’impalcato in Viale Duca D’Aosta al centro della carreggiata e il rifacimento dell’aiuola in Viale Brigata Bisagno.

A partire da Giovedì 16 Aprile 2020, quindi, i mezzi provenienti da Brignole in direzione mare, in Viale Duca D’Aosta e in Viale Brigata Bisagno transiteranno sul nuovo impalcato con 3 corsie di traffico.

Permane il divieto di svolta ed immissione su viale Duca d’Aosta per Il traffico proveniente da via Cadorna, mentre sarà consentita la svolta a destra su viale Brigata Bisagno. Per coloro che intendono proseguire verso la Valbisagno provenendo dal centro potranno utilizzare via Fiume-piazza Verdi oppure proseguendo in corso Buenos Aires potranno svoltare a sinistra in corso Torino. Permane inoltre la svolta a sinistra da viale Duca d’Aosta verso Viale Thaon de Revel. Consentito invece l’utilizzo del "tornaindietro" in viale Brigata Bisagno direzione mare all’altezza di via Pisacane per invertire il senso di marcia.

Saranno garantite 3 corsie per il traffico veicolare in transito su entrambe le direzioni. Una volta ultimato il marciapiede di ponente (lato giardini di Brignole Inps), verrà ripristinata la 4° corsia di traffico in direzione mare. I lavori di modifica alla viabilità direzione nord sono iniziati alle ore 7:30 di Giovedì 16 Aprile 2020 e si svolgono in orario diurno. In tutta l’area interessata dai lavori la velocità massima consentita al traffico veicolare è di 30 Km/h.

