Arriva la primavera, torna l'ora legale

Nonostante il freddo con cui è iniziato marzo, la primavera è ormai alle porte e con lei il cambio ora, che sancisce il passaggio dall’ora solare all’ora legale.

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo, infatti, le lancette degli orologi dovranno essere messe avanti di un’ora. Il che significa che si dormirà un’ora di meno, ma che le giornate si allungheranno ulteriormente e la bella stagione sembrerà ancora più vicina.

Il cambio effettivo dovrebbe avvenire alle 2 di notte, che diventeranno dunque le 3, ma il consiglio è quello (se necessario) di sistemare orologi e sveglie prima di andare a dormire, in modo da non avere brutte sorprese al risveglio. Una pratica introdotta per la prima volta nel 1784 da Benjamin Franklin, deciso a trovare un modo per risparmiare energia, che si concretizzò poi nel 1916, quando la Camera dei Comuni di Londra istituì l'ora estiva nella serie di misure economiche necessarie per far fronte ai costi della Prima Guerra mondiale. A poco a poco anche il resto d’Europa si adeguò, sempre per ragioni di risparmio energetico, ma negli ultimi tempi si è più volte tornati sull’argomento.

Recentemente è stata infatti presentata al Parlamento Europeo una mozione per abolire l’ora legale, alla luce della natura «scomoda», e in certi casi «dannosa per la salute dei cittadini» costretti a spostare in avanti o indietro le lancette due volte l’anno, con conseguente malessere, stanchezza e irritabilità. Alla Commissione Ue il compito di valutare la richiesta, nel frattempo, occhi puntati sulla notte tra il 24 e il 25 marzo.