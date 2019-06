Spedizione punitiva insieme ai fratelli contro il fidanzato della sua ex

Nei giorni scorsi in via Cambiaso a Rivarolo un genovese di 33 anni, agli arresti domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale, insieme ai suoi fratelli si è reso protagonista del pestaggio dell'attuale compagno della sua ex fidanzata, aggredito davanti ad altri testimoni e al loro figlio minore.

Gli assalitori si erano allontanati prima dell'arrivo dei carabinieri, pertanto erano stati denunciati per evasione e lesioni personali aggravati in concorso. Ieri mattina, a seguito di questo episodio, il tribunale di Genova ha revocato la misura degli arresti domiciliari, emettendo nei suoi confronti un ordine di custodia cautelare in carcere, eseguito in mattinata da un equipaggio del Nucleo Radiomobile.

Il 33enne è stato trasferito nel carcere di Marassi.