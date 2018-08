Allerta caldo, salgono a 7 le vittime sospette. Gli esperti: «Quadro simile al 2003»

Sarebbero 7 le persone che in questi giorni di caldo record potrebbero essere morte a causa delle alte temperature: oltre alla donna di 47 residente a San Teodoro e la pensionata di 85 ritrovata priva di vita nel suo giardini di Rossiglione, le forze dell’ordine stanno portando avanti accertamenti anche su altri 5 decessi per verificare se siano effettivamente stati causati dall’ondata di calore che sino a mercoledì continuerà a stringere Genova in una morsa.

In gran parte dei casi si tratta di persone già a rischio e debilitate, affette da particolari patologie aggravate dal caldo, principalmente anziani over 80 (4 i decessi registrati tra domenica e lunedì, quasi tutti in casa). Si indaga anche sulla morte di un uomo di 44 anni che aveva contattato la guardia medica chiedendo aiuto per una febbre insistente che alla fine l’ha stroncato: all’arrivo dei soccorritori nella sua abitazione di Sampierdarena non c’è stato purtroppo nulla da fare. In questo caso sarà l’autopsia, già disposta, a chiarire che cosa abbia provocato il decesso.

Caldo, situazione simile soltanto nell'estate del 2003

Le temperature, intanto, non accennano a diminuire, come confermato anche dal bollettino del Ministero della Salute e di Arpal, che prevede grande afa almeno sino a mercoledì: diversi i superamenti dell’ozono in città stando alle centraline dell’agenzia regionale, e nell’ora più calda di lunedì la temperatura percepita superava i 40 gradi. Nove ormai i giorni in cui a dominare è il gran caldo e per cui è previsto il cosiddetto “bollino rosso”, e sino a mercoledì si prevedono temperature intorno ai 30 gradi.

«Si ricorda che l’attuale ondata di calore è a oggi la seconda, per durata, dopo quella dell’agosto 2003 ed è pertanto indispensabile proseguire lo stato di stretta e attenta sorveglianza - ha reso noto Ernesto Palummeri, coordinatore del Centro Regionale per i danni da ondata di calore - Ricordiamo ancora che la maggior parte degli eventi negativi dovuti a ondate di calore in un ambiente tutelato, come gli istituti che erogano assistenza socio-sanitaria, è prevenibile predisponendo misure di prevenzione, un attento monitoraggio ed un pronto intervento».

«Sulla base di quanto evidenziato si conferma l’obbligo alle strutture sociali e sanitare di attivare tutte le misure per prevenire eventuali danni da calore - prosegue il centro regionale - tra cui la climatizzazione nelle aree degenziali o almeno nelle sale di socializzazione e ristoro e nelle palestre regolando la temperatura intorno ai 24 gradi, far trascorre agli ospiti delle strutture almeno 8 ore diurne nelle aree climatizzate, monitorare lo stato di idratazione degli ospiti, garantendone una correzione tempestiva in caso di necessità, ricordare che le persone affette da deterioramento cognitivo sono particolarmente suscettibili ai danni da calore, sia perché non manifestano i segni della disidratazione, sia perché spesso in trattamento con antipsicotici che per l’attività anticolinergica riducono la sudorazione provocando ipertermie maligne».